Süper Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni bir takım olmasına rağmen aldığı sonuçlarla taraftarlarının yüzünü güldürdü.

Erol Bulut'un ekibi, ilk yarının son 7 haftasında 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek istikrarlı bir grafik çizdi.

Ligin ilk yarısında 42 gol atan Fenerbahçe, Beşiktaş'ın ardından en golcü takım oldu. Sarı-lacivertli ekip bu periyotta kalesinde 23 gole engel olamadı.

Fenerbahçe, sezonun ilk yarısının en başarılı deplasman takımı olmasıyla dikkat çekti. 10 dış saha maçının 7'sini kazanan sarı lacivertliler, hanesine 23 puan yazdırdı.

Pelkas'tan 4 gol, 5 asist

Fenerbahçe'ye sezon başında transfer olan Dimitrios Pelkas, ilk yarıda gösterdiği performansla lige adeta damgasını vurdu.

Çıktığı 15 karşılaşmada 4 gol atıp 5 asist üreten yıldız futbolcu, takımının gole en çok katkı sağlayan ismi oldu.

Fenerbahçe, Dimitrios Pelkas'ın yanı sıra Mbwana Samatta, Mame Thiam, Papiss Cisse ve Ozan Tufan'dan da 4'er gollük katkı aldı.

Gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Ozan Tufan aynı zamanda 4 de asist kaydetti.

Sarı lacivertlilerin gollerinde 16 farklı oyuncunun imzası vardı

İlk yarıda 16 farklı oyuncusu gol atan sarı-lacivertliler, bu alanda Süper Lig'de ilk sırada yer aldı.

Fenerbahçe'de sezonun ilk devresinde Sinan Gümüş ve Serdar Aziz birer kez kırmızı kart görürken, Luiz Gustavo 6, Pelkas ise 5 kez sarı kartla cezalandırıldı.