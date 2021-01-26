Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısını üçüncü sırada bitirdi. Lider Beşiktaş'ın 5 puan gerisinde kalan sarı kırmızılılar, 20 maçta 39 puan topladı.

Fatih Terim’in öğrencileri, sezonun ilk devresinde özellikle savunma performansı ile ön plana çıktı. Kalesinde 17 gol gören Galatasaray, ligin en az gol yiyen takımı oldu.

9 karşılaşmada gol yemeyen sarı kırmızılılarda Fatih Öztürk ve Okan Kocuk 4’er, son 2 haftada sahalara dönen Muslera ise 1 maçta kalesini gole kapattı.

İlk yarıda 29 farklı isim süre aldı

Türk Telekom Stadı'nda 24 kez ağları sarsan sarı kırmızılılar, 25 gollü Beşiktaş’ın ardından iç sahada en fazla gol atan ikinci takım konumunda yer alıyor.

İlk yarının dikkat çeken futbolcularından olan Taylan Antalyalı, 2 bin 28 dakika şans bularak takımı adına sahada en çok kalan isim oldu.

13 futbolcu gol sevinci yaşadı

Galatasaray’da ligin ilk yarısında 13 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Diagne 9 golle takımın en golcüsü olurken, Belhanda 6, sakatlık sorunu yaşayan Falcao ise 5 gol attı.

Babel, Feghouli, Emre Akbaba ve Linnes ise 3 asistle en fazla gol pası veren isimler oldu.