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Spor
AA 18.12.2023 12:50

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta mücadelesi, 19 Aralık Salı günü yapılacak üç maçla başlayacak. Haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Ligde 16. hafta maçları 10 Ocak 2024'te oynanacağı açıklanırken, mücadele 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

19 Aralık Salı:

17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: Mete Kalkavan

20.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan

20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20 Aralık Çarşamba:

17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam

21 Aralık Perşembe:

17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan

17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk

20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen

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Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
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