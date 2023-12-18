Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Ligde 16. hafta maçları 10 Ocak 2024'te oynanacağı açıklanırken, mücadele 17. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
19 Aralık Salı:
17.00 RAMS Başakşehir-EMS Yapı Sivasspor: Mete Kalkavan
20.00 İstanbulspor-Trabzonspor: Ali Şansalan
20.00 Gaziantep FK-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20 Aralık Çarşamba:
17.00 Mondihome Kayserispor-Fenerbahçe: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Bitexen Antalyaspor-Kasımpaşa: Kadir Sağlam
21 Aralık Perşembe:
17.00 Yılport Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Murat Erdoğan
17.00 Çaykur Rizespor-Siltaş Yapı Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu
20.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor: Ümit Öztürk
20.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Abdulkadir Bitigen