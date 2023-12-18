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Spor
AA 18.12.2023 12:30

Mısır Ampute Futbol Milli Takımı'nın İzmirli teknik direktörü hedeflerini anlattı

Afrika Paralimpik Oyunları'nda üçüncü olan Mısır Ampute Futbol Milli Takımı'nın İzmirli teknik direktörü Evren Uyanık, gelecek yıl için de anlaştığı takımıyla hedeflerinin Afrika Kupası'nda derece elde etmek olduğunu söyledi.

Mısır Ampute Futbol Milli Takımı'nın İzmirli teknik direktörü hedeflerini anlattı
[Fotograf: AA]

Doğuştan bedensel engelli Enver Uyanık, çeşitli ampute futbol takımlarda oynadıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın kurulmasına öncülük etti.

Takımda 7 yıl forma giyen Uyanık, futbolculuğunun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine getirildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İzmir ekibiyle birçok başarı elde eden Uyanık'ın uluslararası alandaki teknik direktörlük serüveni ise Mısır Ampute Futbol Milli Takımı'ndan temmuz ayında gelen teklifle başladı.

Uyanık'ın çalıştırdığı Mısır Ampute Futbol Milli Takımı, ilki Gana'da 3-12 Eylül'de düzenlenen Afrika Paralimpik Oyunları'nda üçüncü oldu.

Uyanık, organizasyonun ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'ndaki görevine döndü.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Keşke şampiyon olabilseydik"

Uyanık, Mısır'dan gelen teklifi, kariyeri adına önemli bir adım olacağına inandığı için kabul ettiğini söyledi. Uyanık, takımını günde çift idman yaparak organizasyona hazırladığını anlattı.

"Keşke şampiyon olabilseydik ama bu da başarı. Üçüncü olduğumuzda eşimi görüntülü aradım Gana'dan. Ağlaştık. Çok destek verdi. Mısır halkı havalimanında çiçeklerle karşıladı. Tv kanalları geldi. Böyle bir şeye aç olduklarını hissettim. Ben de bunları yaşatan ilk Türk antrenör oldum. Federasyon başkanı gelip sarıldı, çocuk gibi sevincinden ağlıyordu. Ben de çok duygulandım."

Uyanık, Mısır Ampute Futbol Milli Takımı'nda gelecek yıl da görev alacağını aktardı.

"Nisan ayında da Afrika Kupası var. İlk 4 takım Dünya Kupası'na katılacak. Mısır ile tekrar anlaştık. Derece yapıp dünya kupasına katılmayı hedefliyoruz.".

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Çok çalıştım"

Uyanık, Türkiye'yi iyi şekilde temsil etmenin kendisi için çok önemli olduğunu vurguladı.

"Doğuştan bedensel engelli olduğumuz için askerlik yapamıyorsun, vatana borcun var gibi hissediyorsun. Az da olsa böyle bir şeyle Türkiye'yi temsil ettiğimi düşünerek kendimi tatmin ediyorum. Çok çalıştım. Oyuncuları bilmiyorsun, hızını, tekniğini bilmiyorsunuz. Türkiye'yi de en iyi şekilde temsil ettim."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Uyanık, Mısırlıların sosyal medya üzerinden kendisine destek mesajları attığını da ifade etti. Uyanık, Türkiye'ye döndüğünde İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile de Türkiye Kupası'nda ikincilik elde ettiklerini aktardı.

"Günün birinde inşallah Türk Milli Takımı'nda da en üst düzeyde görev almak isterim; onu da en iyi şekilde yapacağıma eminim."

Uyanık, Afrika Kupası maçları öncesinde, ocak ayında Mısır'a gideceğini ve milli takımı kampa alacağını sözlerine ekledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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