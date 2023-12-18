Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Adanaspor-Altay karşılaşması, Yeni Adana Stadı'nın zemin bakım çalışması nedeniyle Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
19 Aralık Salı:
4.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor: Erdem Mertoğlu
17.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
20.00 Kocaelispor-Bodrum FK: Mehmet Türkmen
20 Aralık Çarşamba:
14.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: İlker Yasin Avcı
14.00 Erzurumspor FK-Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik
17.00 Adanaspor-Altay: Muhammet Ali Metoğlu
20.00 Göztepe-Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay
21 Aralık Perşembe:
14.00 Boluspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi
17.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer