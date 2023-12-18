Açık 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 18.12.2023 12:45

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta mücadelesi, 19 Aralık Salı günü yapılacak üç maçla başlayacak.

Trendyol 1. Lig'de 16. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
[Fotoğraf: AA arşiv]

Adanaspor-Altay karşılaşması, Yeni Adana Stadı'nın zemin bakım çalışması nedeniyle Ümraniye Şehir Stadı'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

19 Aralık Salı:

4.00 Tuzlaspor-Sakaryaspor: Erdem Mertoğlu

17.00 Bitexen Giresunspor-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

20.00 Kocaelispor-Bodrum FK: Mehmet Türkmen

20 Aralık Çarşamba:

14.00 Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor: İlker Yasin Avcı

14.00 Erzurumspor FK-Ümraniyespor: Davut Dakul Çelik

17.00 Adanaspor-Altay: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Göztepe-Eyüpspor: Ömer Faruk Turtay

21 Aralık Perşembe:

14.00 Boluspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi

17.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

ETİKETLER
TFF 1. Lig
Sıradaki Haber
Mısır Ampute Futbol Milli Takımı'nın İzmirli teknik direktörü hedeflerini anlattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:14
ABD Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı İsrail’de
13:13
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri 4 bin 575 Filistinliyi gözaltına aldı
13:09
Okullarda, geleneksel oyunlar yeniden oynanacak
13:06
Başkasının takograf kartını kullanan 39 sürücünün kartları daimi iptal edildi
12:57
Edirne'de bir ayda 1209 düzensiz göçmen yakalandı
12:43
Dışişleri Bakanlığı: Filistinlilere acil insani yardımların ulaştırılması için çabalarımız sürüyor
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Macaristan'da ziyaretçilerine kapılarını açacak
Dünyanın en uzun yaya asma köprüsü Macaristan'da ziyaretçilerine kapılarını açacak
FOTO FOKUS
14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu
14. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri sahiplerini buldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ