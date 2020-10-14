Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 5. hafta müsabakalarında görev alacak hakemleri açıkladı. Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında 17 Ekim Cumartesi günü oynanacak maçta Bahattin Şimşek'in düdük çalacağı belirtildi.

Ligde 5. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler şöyle:

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Hes Kablo Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: Halil Umut Meler

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Bahattin Şimşek

18 Ekim Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK: Koray Gençerler

16.00 Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Erkan Özdamar

19.00 Göztepe-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: Mert Güzenge

TFF 1. Lig'de hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

17 Ekim Cumartesi:

13.30 Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

13.30 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Serkan Tokat

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Eskişehirspor: Caner Ak

16.00 Adanaspor-Altınordu: Bülent Birincioğlu

19.00 Altay-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

18 Ekim Pazar:

13.30 Ankaraspor-Giresunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor: Cihan Aydın

19.00 Bursaspor-Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu

19 Ekim Pazartesi:

19.00 Akhisarspor-Menemenspor: Çağdaş Altay