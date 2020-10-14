THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, Zenit'in TD Systems Baskonia ve Valencia ile oynaması gereken maçlarda 20-0 hükmen mağlup ilan edildiği belirtildi.

8 basketbolcu, 4 antrenör ve 1 masöründe koronavirüs tespit edilen Zenit'in, maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi nedeniyle lig karşılaşmaları iptal edilmişti.