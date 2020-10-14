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Zenit koronavirüs nedeniyle iki maçta hükmen mağlup sayıldı
Rusya'nın Zenit Basketbol Takımı, kulüpteki koronavirüs vakaları nedeniyle THY Avrupa Ligi'nde iptal edilen iki maçta hükmen mağlup sayıldı.
THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, Zenit'in TD Systems Baskonia ve Valencia ile oynaması gereken maçlarda 20-0 hükmen mağlup ilan edildiği belirtildi.
8 basketbolcu, 4 antrenör ve 1 masöründe koronavirüs tespit edilen Zenit'in, maç kadrosu için en az 8 oyuncu bildirememesi nedeniyle lig karşılaşmaları iptal edilmişti.
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