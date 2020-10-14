Kastamonuspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pendikspor ile bugün oynanacak maç öncesi teknik heyet, futbolcu ve personele Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.

"Yapılan test sonucu teknik heyetimizden 1, sporcularımızdan 1 ve personelimizden 3 kişinin testi pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan 5 kişinin tedavi ve izolasyon süreci başlamış olup gerekli önlemler alınmıştır."