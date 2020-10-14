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GMG Kastamonuspor'da 5 koronavirüs vakası
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da teknik heyetten bir kişi, bir futbolcu ve 3 personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Kastamonuspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pendikspor ile bugün oynanacak maç öncesi teknik heyet, futbolcu ve personele Covid-19 testi uygulandığı belirtildi.
"Yapılan test sonucu teknik heyetimizden 1, sporcularımızdan 1 ve personelimizden 3 kişinin testi pozitif olarak tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan 5 kişinin tedavi ve izolasyon süreci başlamış olup gerekli önlemler alınmıştır."
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