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Rizespor'da 2 futbolcunun testi pozitif çıktı
Çaykur Rizespor'da 2 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Yeşil-mavili kulübün açıklamasında, "Çaykur Rizespor'umuz kadrosunda yer alan iki sporcumuza görülen lüzum üzerine 13 Ekim tarihinde yapılan Covid-19 testinin sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır." denildi.
Sporcuların genel sağlık durumunun iyi olduğu, TFF'nin ilgili talimatnamesi ve Sağlık Bakanlığı rehberleri doğrultusunda gerekli karantina önlemlerinin uygulanıp, önerilen tedavi protokolüne başlandığı aktarıldı.
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