Süper Lig'de haftanın görünümü
Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı. Haftanın kapanış müsabakalarında deplasman ekipleri 3'er puanın sahibi oldu.
Süper Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.
Haftanın kapanış müsabakalarında deplasman ekipleri 3'er puanın sahibi oldu. Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-0, Kasımpaşa da Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Deplasmanda Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, puanını 35'e çıkardı ve averajla liderliğini sürdürdü.
Sonuçlar
Ligin 18. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK: 2-1
Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor: 1-0
Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 0-1
Galatasaray-Gençlerbirliği: 6-0
Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: 2-1
MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir: 1-2
Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor: 1-1
Atakaş Hatayspor-Beşiktaş: 2-2
Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe: 0-3
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 1-2
Not: Trabzonspor, 18. haftayı bay geçti.
Ligin 19. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:
15 Ocak Cuma:
19.00 Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük (Eryaman)
16 Ocak Cumartesi:
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
16.00 Gaziantep FK-Hes Kablo Kayserispor (Kalyon)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)
17 Ocak Pazar:
13.30 Yukatel Denizlispor-Atakaş Hatayspor (Denizli Atatürk)
16.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Malatya)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
18 Ocak Pazartesi:
19.00 Kasımpaşa-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)
Not: Aytemiz Alanyaspor, 19. haftayı bay geçecek.