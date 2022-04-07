Süper Lig'de 32. hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın heyecanı 8 Nisan Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak
Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı 8 Nisan Cuma, 9 Nisan Cumartesi, 10 Nisan Pazar ve 11 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.
Haftanın açılış müsabakasında yarın Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk edecek. Bu hafta derbide pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş da cumartesi günü evinde Alanyaspor ile oynayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde Antalyaspor ile Hatayspor karşılaşacak.
8 Nisan Cuma
20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor
9 Nisan Cumartesi
13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa
16.00 Göztepe-Yukate Kayserispor
16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor
20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor
10 Nisan Pazar
13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor
16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir
16.00 Adana Demirspor-Altay
20.30 Fenerbahçe-Galatasaray
11 Nisan Pazartesi
20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor
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