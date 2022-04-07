Spor Toto Süper Lig'de 32. hafta heyecanı 8 Nisan Cuma, 9 Nisan Cumartesi, 10 Nisan Pazar ve 11 Nisan Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış müsabakasında yarın Gaziantep FK, Trabzonspor'u konuk edecek. Bu hafta derbide pazar günü Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş da cumartesi günü evinde Alanyaspor ile oynayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde Antalyaspor ile Hatayspor karşılaşacak.

8 Nisan Cuma

20.30 Gaziantep FK-Trabzonspor

9 Nisan Cumartesi

13.30 Vavacars Fatih Karagümrük-Kasımpaşa

16.00 Göztepe-Yukate Kayserispor

16.00 Çaykur Rizespor-İttifak Holding Konyaspor

20.30 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor

10 Nisan Pazar

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-GZT Giresunspor

16.00 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir

16.00 Adana Demirspor-Altay

20.30 Fenerbahçe-Galatasaray

11 Nisan Pazartesi

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor