Abbasguliyev, hedefine ulaşmak için çalışmalarını üniversite eğitimi gördüğü Karabük'te yoğun tempoda sürdürüyor.

Spora 11 yaşında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başlayan 22 yaşındaki Abbasguliyev, Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölümünde okumak için 2017'de Karabük'e geldi.

Şimdiye kadar çeşitli turnuvalara katılan sporcu, 23-27 Mart'ta Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen GAMMA Karma Dövüş Sanatları (MMA) Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Çeşitli müsabakalara yönelik hazırlıklarını Karabük'te günde çift antrenmanla sürdüren milli sporcu, Hindistan'da kasım ayında düzenlenmesi planlanan Dünya Şampiyonası'nda birinci olarak ülkesine gurur yaşatmak istiyor.

[Fotoğraf: AA]

"Dünya üçüncüsü oldum ve bir derece elde ettim"

Üniversitede son sınıfta okuyan Abbasguliyev, her gün yoğun bir tempoda antrenman yaptığını söyledi. Abbasguliyev, maçlar öncesi günde çift antrenman gerçekleştirdiğini belirtti.

"Şimdiye kadar 4 defa Azerbaycan şampiyonu oldum. Bazı uluslararası turnuvalara katıldım. Geçen yıl Ukrayna'da Avrupa üçüncüsü oldum. Şimdi de Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünya üçüncülüğü elde ettim."

Abbasguliyev, dünya üçüncülüğünün çok zor olduğunu dile getirdi.

"Hedefim dünya şampiyonu olmaktı ama gerçekleşmedi. Şimdi daha da iyi çalışıp, dünya şampiyonu olacağım. İlerideki hedefim bu. Yine de Allah'a şükürler olsun dünya üçüncüsü oldum ve bir derece elde ettim. Bundan sonra İstanbul'da MMA maçları olacak. Ondan sonra tekrar Avrupa ve dünya şampiyonaları olacak. Ayrıca yurt dışında güzel bir yaz kampı yapmayı düşünüyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonalarında hedefim şampiyonluk. Zaten şampiyonluk hedeflemesem derece de yapamam."

Abbasguliyev, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

[Fotoğraf: AA]

Antrenör Aghayev: Hedef kesinlikle dünya şampiyonluğu

Antrenör Ali Aghayev, Abbasguliyev'in önce Avrupa şampiyonasına katılarak derece yaptığını ve dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandığını kaydetti.

Aylardır şampiyonalar için çalıştıklarını anlatan Aghayev, yoğun tempoda dünya şampiyonası maçlarına hazırlandıklarını dile getirdi.

Aghayev, Abbasguliyev'in dünya üçüncülüğü başarısının kendileri açısından gurur verici olduğunu vurguladı.

"Büyük yol kat ettik. Antrenmanlarımız çok yoğun geçiyor. Böyle başarılar bizi hem gururlandırıyor hem de çalışmamızın karşılığını almak mutlu ediyor. Antrenmanlarımızı sürdürüp, ileride daha iyi dereceler elde etmek istiyoruz. Dünya üçüncülüğü geldi. Bundan sonraki hedef kesinlikle dünya şampiyonluğu olacaktır. Bunun için elimizden geleni yapacağız."