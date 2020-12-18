Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın heyecanı başlıyor
Futbolda Süper Lig 13. hafta, TFF 1. Lig 15. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek. Süper Lig'in zirvesinde yer alan Alanyaspor, Denizlispor'a konuk olacak. TFF 1. Lig'de ise Tuzlaspor, Adana Demirspor deplasmanına gidecek.
Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de haftanın heyecanı başlıyor.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Yarın:
13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
20 Aralık Pazar:
13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)
21 Aralık Pazartesi:
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)
Not: Medipol Başakşehir haftayı bay geçecek.
TFF 1. Lig
Yarın:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor (Bandırma 17 Eylül)
13.30 Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor (Aktepe)
16.00 Eskişehirspor-Menemenspor (Yeni Eskişehir)
19.00 Altay-Akhisarspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
20 Aralık Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Adanaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 İstanbulspor-Bursaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21 Aralık Pazartesi:
16.00 Yılport Samsunspor-Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
18.00 Adana Demirspor-Tuzlaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Giresunspor-Altınordu (Giresun Atatürk)