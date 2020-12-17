Geçen sezonu kupa şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor, 5. turda Adana Demirspor'a penaltılarla elendi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kalan takımlar şunlar:

Seri başı takımlar: Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Galatasaray, Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor, Aytemiz Alanyaspor, Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK.

Seri başı olmayan takımlar: Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor, Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Adana Demirspor, Tuzlaspor, İttifak Holding Konyaspor,

Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak son 16 turunun kura çekimi 18 Aralık Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda 14.30'da gerçekleştirilecek.

Son 16 turda VAR kullanılacak

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.