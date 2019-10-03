Sporseverlere müjde...

Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri yeniden TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Süper Lig karşılaşmalarının radyo yayınları ise TRT Radyo 1'de.

Türkiye’nin spor ekranı @trtspor, 6 haftalık futbol hasretine son veriyor.



Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri @trtspor ekranlarında, bir klasik haline gelen canlı maç yayınları ise @TRTRadyo1’de futbolseverlerle buluşuyor.



Hayırlı, uğurlu olsun... pic.twitter.com/mG3jYMR9Sa