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Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT Spor'da03 Ekim 2019 Perşembe 19:30 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 19:41
Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri TRT Spor ekranlarında, bir klasik haline gelen canlı maç yayınları ise TRT Radyo 1’de futbolseverlerle buluşuyor.
Sporseverlere müjde...
Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri yeniden TRT Spor ekranlarından yayınlanacak. Süper Lig karşılaşmalarının radyo yayınları ise TRT Radyo 1'de.
Türkiye’nin spor ekranı @trtspor, 6 haftalık futbol hasretine son veriyor.
— ibrahim eren (@ibrahimeren) October 3, 2019
Süper Lig ve TFF 1. Lig özetleri @trtspor ekranlarında, bir klasik haline gelen canlı maç yayınları ise @TRTRadyo1’de futbolseverlerle buluşuyor.
Hayırlı, uğurlu olsun... pic.twitter.com/mG3jYMR9Sa
Kaynak: TRT Haber