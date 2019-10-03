Takımının Paris Saint-Germain karşısındaki mücadelesine tam not veren Fatih Terim'in, bundan sonra deplasman maçlarında aynı dizilişle sahaya çıkmayı düşündüğü öğrenildi.

Tecrübeli teknik adam, hücum esansında 3-5-2’ye evrilen 5-3-2 dizilişini uygulamayı planlıyor. Bunun ligdeki ilk uygulaması da Gençlerbirliği deplasmanında yapılacak. Terim böylece son 71 deplasmanda sadece 29 galibiyet alan takımının bu krizini aşmaya çalışacak.

Bu sistemle kabalalık orta sahayla direnci yüksek ve rakibe geride fazla açık vermeyen bir takım hedefleniyor.

Paris Saint-Germain karşısında Seri ve Donk’un performansının yüksek olması da Terim’i bu sistemde devam etme yönünde etkiledi. Rakamlar da Galatasaray orta sahasının başarısını ortaya koydu.

Seri-Nzonzi’den oluşan orta saha hattı, PSG’nin Veratti-Marquinhos’tan oluşan orta sahasına karşı girdiği 16 ikili mücadelenin 14’ünü kazandı.

Luyindama ise Di Maria ve Mbappe ile girdiği 10 ikili mücadelenin tamamında başarılı oldu.

Fatih Terim, Gençlerbirliği 11’inde değişikliğe gidecek.

Tecrübeli çalıştırıcının Ankara deplasmanında Şener Özbayraklı, Emre Mor ile Andone'ye görev vermesi bekleniyor.

Kaynak: TRT SPOR