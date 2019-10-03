Okçuluk, yağlı güreş, aşık atma, cirit... Ve bunun gibi daha 12 alanda gerçekleştirilen geleneksel sporlar. Etnospor Kültür Festivali başladı.

Bu yılki slogan "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın"

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu festivalin iletişim ortaklarından. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren de ilk günde ordaydı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Eren stantları gezdi.

"Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla gerçekleştirilen festivalde TRT’nin de standı var.

"İnsanların kendi kültüründen bağlantı kurabileceği bir festival yapıyoruz"

Bilal Erdoğan ve İbrahim Eren o stantta TRT Haber yayınına konuk oldu.

Erdoğan, festival hakkında şunları söyledi:

"İnsanların ailecek gelip 7'den 70'e hoşça vakit geçirebileceği, bunu yaparken de kendi kimliğinden kendi geçmişinden kendi kültüründen bağlantı kurabileceği, ilişki kurabileceği bir festival yapıyoruz."

Bilal Erdoğan festivalde gerçekleşecek TRT etkinlikleriyle ilgili ipuçları verdi:

"TRT’nin burada hem Tozkoparan'la hem Rafadan Tayfa ile hem Maysa ve Bulut ile katılım gösteriyor olması ve tanıtım filmlerimize katkı sağlamasından mutluyuz. Çünkü hedef kitlemiz olan çocuklara ulaşmamızda TRT'nin aracılığı bizim için çok önemliydi."

"Geleneksel sporlara, etnik sporlara dair yayınlarımızla çocuklar spora teşvik ediliyor"

İbrahim Eren TRT’nin geleneksel sporlara verdiği önemi şu sözlerle anlattı:

"Çocuk olmak, burada dolaşmak isterdim. Şahane festival var. Bunun paydaşı olmaktan mutluluk duyuyoruz. Biz de TRT olarak yaptığımız tüm işlerde hem spor kanallarımızda hem TRT Çocuk hem TRT 1, TRT Avaz kanalımızda geleneksel sporlara dair, etnik sporlara dair birçok yayınlar yapıyoruz. Hepsiyle çocuklar her türlü spora teşvik ediliyor hem de geçmişiyle buluşmuş oluyor."

4 gün sürecek festivale 1 milyondan fazla ziyaretçi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber