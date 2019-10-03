Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu yaptığı açıklamada, okçulukta 2019 sezonunun sona erdiğini belirtti. 2020 sezonu için çalışmalar yürütüldüğünü anlatan Topaloğlu, "Genç ve yetenekli bir sporcu kadrosuyla ülkemizi yurt dışında uluslararası organizasyonlarda temsil ettik. Geçmişte risk alarak önem verdiğimiz, altyapıdan büyüklere taşıdığımız sporcular bizleri başarıyla temsil ediyor." diye konuştu.

Camia olarak ortak hedeflere aynı sinerjiyle birlikte yol aldıklarını vurgulayan Topaloğlu, şunları söyledi:

"Yönetim, teknik ekip, sporcu ve ailelerine bu dayanışma için teşekkür ediyorum. 2019 yılında 13 uluslararası yarışmaya katıldık. Sporcularımız 12 altın, 7 gümüş ve 10 bronz olmak üzere 29 madalya kazandı. Katıldığımız her organizasyonda artık favori gösterilen ülke konumundayız. Uluslararası yarışmalarda birden fazla finale talibiz. Sporcularımız da kazandıkları madalya ve yaptıkları maçlarla bunu gösteriyor."

Milli takımların yıl içinde 218 günlük 17 kamp yaptığını anımsatan Topaloğlu, sporcuların yılın yarıdan fazlasını ailelerinden uzakta antrenman yaparak geçirdiğini anlattı.

Sporcuların, ailelerinden daha fazla zamanı okçuluk tesislerinde geçirmesinin başarıya inanmalarının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Topaloğlu, "Bu birliktelik de bizi ülke olarak daha yukarıya taşıyor. Ülke olarak okçuluk tarihinde ilk kez genel sıralamada ABD ve Güney Kore'nin ardından ilk üç içinde yer aldık. Bu yükseliş Türk okçuluğunu ne kadar yukarı taşıdığımızın da açık bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Öncelik Tokyo 2020

Abdullah Topaloğlu, geride kalan sezonun, federasyon için 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın hazırlığı niteliği taşıdığını söyledi.

Tokyo 2020'nin katılım kotası sürecinin başladığını hatırlatan Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Tokyo 2020 için bir planlama dahilinde çalışıyoruz. Yönetim ve teknik ekip olarak sürekli istişare halindeyiz. Önceliğimiz Tokyo 2020 için takım ve bireysel kotalar alabilmek. Yeni dönem bu hedefler doğrultusunda daha ayrı bir önem kazanıyor. Türk okçuluğunun Tokyo 2020'de yer almasını sağlayacağız. Bunu başarabilecek yetenekli sporcularımız mevcut. Elbette büyüklerde Tokyo 2020 hedefiyle çalışıyorken, alt yaş grupları da yine önceliğimiz olacak. Çünkü bir planlama yaptık ve her yaş grubunda milli takım adayı alternatif yeni yetenekler için çalışıyoruz. Türk okçuluğunun yarınlarını garanti altına almak istiyoruz. Şimdiden 2024 Paris Olimpiyatları planlarını da yürütmemiz gerektiğine inanıyoruz."

Ergin: Sezonu takımlarda ve bireyselde yükselişle tamamladık

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin, yıl içinde bireysel ve takımlarda önemli başarılar elde ettiklerini vurguladı.

Makaralı ve klasik yay takımlarda sürekli yukarı yönlü ilerleme kaydedildiğini belirten Ergin, şunları söyledi:

"Özellikle genel klasmanda ilk üçe girmek takımlarımız açından önemli bir başarı. Genel klasmandaki yükseliş, bizim uluslararası alandaki saygınlığımızı artırdı. Bireysel yeteneklerle değil, planlı çalışma ve belirlenen strateji doğrultusunda hedeflere ulaştığımızın göstergesi oldu. Sürdürülebilir bir grafik yakaladık. Ayrıca gençlere, kendilerine hedef koyabileceklerini gösterdik. Gençler büyük hedefler belirlemeli ki ülke olarak sporda daha önemli başarılara ulaşabilelim."

Kaynak: AA