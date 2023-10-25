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Spor
TRT SPOR/AA 25.10.2023 21:10

Sultanlar Ligi'nde gülen taraf VakıfBank oldu

Çin'de düzenlenecek FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'na katılacak olmaları sebebiyle erkene alınan Vodafone Sultanlar Ligi 12. hafta maçında VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 yendi. VakıfBank, bu galibiyetle liderliğini sağlamlaştırdı.

Sultanlar Ligi'nde gülen taraf VakıfBank oldu
[Fotograf: AA]

Vakıfbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit’i konuk etti. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan dev derbi, TRT SPOR'dan canlı yayımlandı.

Dünya Kulüpler Şampiyonası nedeniyle erkene alınan karşılaşmada rekabet üst düzeydeydi. Vakıfbank 5-5 eşitliğin görüldüğü mücadelede Cansu Özbay’ın bloklarıyla öne çıktı. Eczacıbaşı Dynavit ise Tijana Boskovic önderliğinde farkın açılmasına izin vermedi.

Kazananı ufak detaylar belirlerken Giovanni Guidetti’nin öğrencileri 25-23 ile 1-0 öne geçti.

Maçın 2’inci setinde de kıran kırana bir mücadele vardı. Üstünlük sürekli el değiştirirken, tabelada 14-14’lük eşitlik görüldü. Bu andan itibaren daha etkili olan Vakıfbank farkı giderek açtı. Eczacıbaşı Dynavit’in geri dönüşüne izin vermeyen sarı siyahlılar, 25-20 ile durumu 2-0’a getirdi.

Mücadelenin 3’üncü seti de nefes kesti. Üstünlük iki takım arasında gidip gelirken, taraftarlar bir an olsun susmadı. Eczacıbaşı Dynavit bir ara farkı 4’e çıkarsa da Vakıfbank 5-0’lık seriyle öne geçti. Yakaladığı ivmeyi koruyan sarı-siyahlılar, 25-22 ile maçı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte 4’te 4 yapan Giovanni Guidetti’nin öğrencileri liderliğini sağlamlaştırdı.

Eczacıbaşı Dynavit ise bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

VakıfBank: Cansu Özbay, Busa, Bahar Akbay, Thompson, Guimaraes, Zehra Güneş, (Ayça Aykaç, Caratasu, Van Aalen, Ogbogu, Naz Bascan)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack-Kisal, Elif Şahin, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Naz Akyol, Beyza Arıcı)

Setler: 25-23, 25-20, 25-22

Süre: 28, 28, 32 dakika (88)

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal

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