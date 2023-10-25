Sultanlar Ligi'nde gülen taraf VakıfBank oldu

Vakıfbank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit’i konuk etti. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan dev derbi, TRT SPOR'dan canlı yayımlandı.

Dünya Kulüpler Şampiyonası nedeniyle erkene alınan karşılaşmada rekabet üst düzeydeydi. Vakıfbank 5-5 eşitliğin görüldüğü mücadelede Cansu Özbay’ın bloklarıyla öne çıktı. Eczacıbaşı Dynavit ise Tijana Boskovic önderliğinde farkın açılmasına izin vermedi.

Kazananı ufak detaylar belirlerken Giovanni Guidetti’nin öğrencileri 25-23 ile 1-0 öne geçti.

Maçın 2’inci setinde de kıran kırana bir mücadele vardı. Üstünlük sürekli el değiştirirken, tabelada 14-14’lük eşitlik görüldü. Bu andan itibaren daha etkili olan Vakıfbank farkı giderek açtı. Eczacıbaşı Dynavit’in geri dönüşüne izin vermeyen sarı siyahlılar, 25-20 ile durumu 2-0’a getirdi.

Mücadelenin 3’üncü seti de nefes kesti. Üstünlük iki takım arasında gidip gelirken, taraftarlar bir an olsun susmadı. Eczacıbaşı Dynavit bir ara farkı 4’e çıkarsa da Vakıfbank 5-0’lık seriyle öne geçti. Yakaladığı ivmeyi koruyan sarı-siyahlılar, 25-22 ile maçı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte 4’te 4 yapan Giovanni Guidetti’nin öğrencileri liderliğini sağlamlaştırdı.

Eczacıbaşı Dynavit ise bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini yaşadı.

VakıfBank: Cansu Özbay, Busa, Bahar Akbay, Thompson, Guimaraes, Zehra Güneş, (Ayça Aykaç, Caratasu, Van Aalen, Ogbogu, Naz Bascan)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack-Kisal, Elif Şahin, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Naz Akyol, Beyza Arıcı)

Setler: 25-23, 25-20, 25-22

Süre: 28, 28, 32 dakika (88)

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal