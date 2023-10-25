Ludogorets Teknik Direktörü Dermendjiev: Çok zor olacağının farkındayım

UEFA Konferans Ligi H Grubu 3’üncü hafta maçında 26 Ekim Perşembe günü

Fenerbahçe ile mücadele edecek Ludogorets’te teknik direktör Georgi Dermendjiev ile kaptan Anton Nedyalkov açıklamalarda bulundu.

Georgi Dermendjiev, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın harika bir takım oluşturduğunu kaydetti.

“17 maçlık galibiyet serisi yakaladılar bu bir tesadüf değil. Bizim için böyle bir takıma karşı oynamak mutluluk verici. Fenerbahçe ile ilk maçım olmasına da çok seviniyorum. Böyle takımlara karşı oynamak takımımı da güçlendirecektir. Çok zor olacağının farkındayım."

"Beraberlik beni tatmin eder"

Dermendjiev, Fenerbahçe karşısında beraberliğin kendisini tatmin edeceğini dile getirdi.

“Futbolcuların da özgüvenini artırır. Gruplarda bir puan daha kazanmamız bizim için iyi olacaktır. Çünkü daha çok zaman var. Ludogorets grubu ikinci sırada bitirebilir."

"Fenerbahçeli futbolcular gerçekten çok güçlüler"

Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertli futbolcuların çok güçlü olduklarını dile getirdi.

“Fenerbahçe’nin durumundan ve liderliğinden bu belli oluyor. Taktik ve yeni bir dizayn tabii olacak. İnşallah başarılı oluruz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Fenerbahçe'nin nasıl bir takım olduğunu biliyoruz"

Bulgar ekibinde kaptan Anton Nedyalkov, 7-1’lik bir takım olmadıklarını dile getirdi.

“Bundan sonra eski maçlara değil önümüzdekilere bakacağız. Sahaya çıkıp elimizden gelen futbolu oynamak istiyoruz. Fenerbahçe’nin nasıl bir takım olduğunu biliyoruz."

Fenerbahçe’nin hücum hattında yer alan oyuncularla alakalı konuşan Nedyalkov, “Muhteşem harika futbolcular inşallah onlara karşı elimizden geleni yapıp zora sokabiliriz.” diye konuştu.

"Hala ufak ağrılarım var"

Nedyalkov, uzun süren sakatlığının ardından geçtiğimiz hafta sonu ilk maçına çıkması ve genel durumu hakkında, “Yüzde 90 olarak hazırım hala ufak ağrılarım var. Ama onlar sorun değil. Maçlara çıkmaya başladığımda çok daha iyi olacağım.” şeklinde konuştu.