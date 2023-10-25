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Spor
AA 25.10.2023 17:48

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Kazanmaya devam edeceğiz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kazanmaya devam edeceklerini ve iyi takım olduklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı: Kazanmaya devam edeceğiz
[Fotograf: AA]

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Corendon Alanyaspor'u sahasında 1-0 yenen bordo-mavili kulüp, karşılaşma öncesindeki antrenmanlar, toplantılar ve maç özet görüntülerinin yer aldığı videoyu yayımladı.

Görüntülerde, Avcı'nın galibiyet sonrası soyunma odasında takıma yönelik, "Kısa sürede takım savunmasıyla ilgili yaptığımız çalışmayı bence iyi uyguladık. Kazanmaya devam edeceğiz ve iyi takımız. Sadece hep beraber hareket etmek kalıyor. Özverinizden dolayı, takım savunmasından dolayı teşekkür ederim. Tabii ki hücum anlamında daha zengin işler yapacağız. O yüzden hepinize böyle bir başlangıç adına teşekkür ediyorum, sağ olun, ayağınıza sağlık." konuşmasına da yer verildi.

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Abdullah Avcı Süper Lig Trabzon Trabzonspor
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