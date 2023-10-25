Fenerbahçe Ludogorets maçına hazır

Bu idmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.

Antrenmana, sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra tedbir amacıyla dinlendirilen İsmail Yüksek katılmadı. UEFA listesinde bulunmayan Samet Akaydın da gribal enfeksiyon sebebiyle antrenmanda yer almadı.

Koşu, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

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