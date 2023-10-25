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Spor
AA 25.10.2023 18:30

Antalyaspor'da başkanlığa Sinan Boztepe seçildi

Antalyaspor'un olağan genel kurulunda başkanlığa Sinan Boztepe seçildi.

Antalyaspor'da başkanlığa Sinan Boztepe seçildi
[Fotograf: DHA]

Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi AŞ'de, yönetim kurulu başkanı Sabri Gülel'in 9 Ekim'de görevinden ayrılmasıyla kararı alınan olağan genel kurul, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Genel kurulda 29 kişilik listeyle tek aday olarak seçime giren Boztepe, üç yıllığına başkanlığa seçildi.

Boztepe, yaptığı konuşmada, Antalyaspor'un asıl sahibinin taraftarı olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Camia olarak hedeflerle ilerlemek istediklerini belirten Boztepe, sportif başarılara imza atmayı arzuladıklarını söyledi.

Boztepe, Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) 7 Eylül'de geçirdiği trafik kazası sonucu tedavi gördüğü hastanede 16 Ekim'de hayatını kaybeden 4 yaşındaki oğlu Davi'nin adını, tesislerdeki bir antrenman sahasında ve düzenleyecekleri turnuvaya vererek yaşatmak istediklerini sözlerine ekledi.

TFF Sinan Boztepe'yi kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Antalyaspor Kulübünde başkanlığa seçilen Sinan Boztepe'yi tebrik etti.

"Bitexen Antalyaspor Kulübünün dün yapılan olağan genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sinan Boztepe'yi ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz."

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