İspanya Süper Kupa maçları Suudi Arabistan'da oynanacak

RFEF, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona ve Osasuna takımları arasında oynanacak Süper Kupa maçlarının 10-14 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadı'nda yapılacağını duyurdu.

Süper Kupa maç takvimine göre, yarı final maçları 10 Ocak'ta Real Madrid-Atletico Madrid, 11 Ocak'ta Barcelona-Osasuna arasında, final maçı da 14 Ocak'ta oynanacak. Tüm karşılaşmalar TSİ 21.00'da başlayacak.

6 yıllığına Suudi Arabistan'da oynanacak

RFEF, 2019'da Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile yaptığı anlaşma ile İspanya Süper Kupa maçlarını, toplamda 240 milyon euro karşılığından 6 yıllığına Suudi Arabistan'da oynatma kararı almıştı.

Eski Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'nin sahibi olduğu spor ajansı Kosmos'un aracı olduğu bu anlaşmada yolsuzluk olduğu iddiasıyla açılan soruşturma ise halen devam ediyor.

Suudi Arabistan, bir çok ülkede canlı yayımlanan Süper Kupa'da yarı finalde kaybeden takımlara 800 biner euro, finali kaybedene 1,4 milyon avro, kupayı kazanan takıma da 2 milyon euro veriyor.

İspanya'da La Liga kulüplerinin gelirlerini attırmak ve tanıtımını yapmak amacıyla Süper Kupa maçları ilk olarak 2018 yılında ülke dışında oynanmış ve Fas'ın Tanger kenti bu maça ev sahipliği yapmıştı.

Süper Kupa, 2020'de format değiştirerek 4'lü finale (La Liga birinci ve ikincisiyle Kral Kupası finalistleri) dönüştürülmüştü.

Bu kupayı en çok kazanan takım, son şampiyon Barcelona (14 kez) olurken, onu Real Madrid (12) izliyor.