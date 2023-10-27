Filistin'e destek veren futbolcular sert yaptırımlarla karşılaşıyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde hastaneleri, ambulansları ve okulları ayırt etmeksizin bombalamayı sürdürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'nın 26 Ekim'de yayımladığı rapora göre, İsrail'in saldırıları sonucunda 2 bin 913'ü çocuk olmak üzere 7 bin 28 kişi hayatını kaybetti.

Bu yaşanan katliamlar karşısında birçok ülkeden tepkiler yükselmeye devam ederken ünlü futbolcular da yaşananlara duyarsız kalmadı.

Sosyal medya hesaplarından savaşın durdurulması yönünde paylaşımlarda bulunan sporcular, vatandaşı olduğu ülkeler ve oynadığı kulüpler tarafından yaptırımlarla karşılaştı. Kimi terörist ilan edildi, kiminin sözleşmesi feshedildi.

Sporcular, bu yaptırımlarla sindirilmeye ve özür dilemeye zorlanıyor…

Karim Benzema, “terörist” ilan edildi

Yıllarca Fransa Milli Takımı için ter döken Cezayir asıllı futbolcu, 15 Ekim Pazar günü yaptığı paylaşım sonrasında tepkilerin hedefi oldu.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

Benzema, "Tüm dualarımız bir kez daha kadınlar ve çocukları ayırt etmeyen haksız bombalamaların kurbanı olan tüm Gazze sakinleri için" paylaşımında bulundu.

Bu paylaşımı sonrasında Benzema, Fransız İçişleri Bakanlığı’nın “terör örgütüyle bağlantısı var” suçlamasıyla karşı karşıya kaldı ve Fransa’da “terörist” ilan edildi.

Anwar El Ghazi, Filistin'e desteği sonrasında kadro dışı bırakıldı

Hollandalı futbolcu, Filistin’e destek mesajı sonrasında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Mainz 05 tarafından kadro dışı bırakıldı. Yaşananlar sonrasında El Ghazi, paylaşımını silmek zorunda kaldı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Nehirden denize, Filistin özgür olacak" diyen Hollandalı futbolcu, sözlerine şöyle devam etmişti:

“Bu savaş değil.

Bir taraf diğerinin suyunu, yiyeceğini ve elektriğini kestiğinde bu savaş değildir.

Bir taraf nükleer silahlara sahipse bu savaş değildir.

Bir taraf milyarlarca dolarla finanse ediliyorsa bu savaş değildir.

Bir taraf diğer taraf hakkında yanlış bilgi yaymak için yapay zeka resimleri kullanıyorsa bu savaş değildir.

Sosyal medya bir tarafın içeriğini sansürlerken diğerini sansürlemiyorsa bu savaş değildir.

Bu bir çatışma değil ve savaş da değil.

Bu bir soykırım ve kitlesel yıkımdır ve biz buna canlı olarak tanık oluyoruz.”

“Yönetimin tarafsızlığı gerekçesiyle El Ghazi'nin maç kadrosuna alınmaması kararı alınmıştır”

Mainz 05, Anwar El Ghazi’nin paylaşımı sonrasında konu ile ilgili açıklama bulundu:

“28 yaşındaki El Ghazi’nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın kulüp değerleri ile örtüşmemesi ve iki ülke arasında yaşananlara yönetimin tarafsız bakması gerekçeleriyle El Ghazi'nin antrenmanlara ve maç kadrosuna alınmaması kararı alınmıştır.”

Noussair Mazraoui'nin sınır dışı edilmesi istendi

Fas kökenli 25 yaşındaki Hollandalı futbolcu, sosyal medya hesabında Kubbetü's-Sahra'nın fotoğrafına yer vererek Filistin'e desteğini ifade etti.

Kur'an-ı Kerim'den alıntı yaptığı, "Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" diyerek İbrahim suresinin 42. ayetini paylaşmıştı.

Noussair Mazraoui, Filistin paylaşımı sonrasında Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger, futbolcunun hem kulüple ilişiğinin kesilmesi ve sınır dışı edilmesini istedi.

Johannes Steiger, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Nazilerin, Yahudi Kulübü adını verdiği Kurt Landauer'in kulübü işlerin bu şekilde devam etmesine izin veremez. Sevgili FC Bayern lütfen Mazraoui'yi hemen kovun. Almanya'dan sınır dışı edilmesi için devletin tüm seçenekleri kullanılmalıdır" sözlerini kullandı.







Youcef Atal kadro dışı bırakıldı

Cezayirli futbolcu Youcef Atal, sosyal medya hesabından Filistin'e destek mesajı paylaştı.

Fransa 1. Futbol Ligi’nden (Ligue 1) Nice, Youcef Atal’ı Filistin'e destek mesajı paylaşması sebebi ile kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Nice Kulübü'nden yapılan açıklamada, “OGC Nice’in itibarı ve birliğinin, tüm çalışanlarının kurum tarafından savunulan değerlerle uyumlu olması gereken davranışlarının bir sonucu olduğunu vurgulamak isteriz. Geçtiğimiz Cuma günü yayınladığı mesajda olduğu gibi OGC Nice, barışın diğer tüm hususlara üstün gelmesini sağlama konusundaki kararlılığını yinelemiştir” ifadeleri kullanıldı.

Fransa’da Karim Benzema’nın "terörist" ilan edilmesinden sonra Youcef Atal’da cezalandırılmış oldu.

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Youcef Atal ile ilgili açıklamada bulundu. “Youcef Atal’ın paylaşımı nedeniyle özür dilemesini, Hamas'ı kınamasını ve aksi halde ise sözleşmesinin feshedilmesini” istedi.

Bunun üzerine Youcef Atal, “Yanlış anlaşıldığını ve dünyanın her yerinde barış istediğini” belirten bir paylaşım yapmak zorunda bırakıldı.

Avrupa, 7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta “iki yüzlü” tavrını her kulvarda sürdürmeye devam ediyor…