Haber Giriş: Kaynak: AA
Strasbourg'da 5 oyuncuda koronavirüse rastlandı
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'da 5 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fransız ekipten yapılan açıklamada, oyunculara yapılan testler sonucunda 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.
Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.
Açıklamada ayrıca, yarın Nancy takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.
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