Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Sassuolo Kaan Ayhan'ı istiyor
İtalya Serie A takımlarından Sassuolo, Kaan Ayhan için resmi teklif yaptı. Milli futbolcuya 3 yıllık sözleşme teklif edildi.
Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan'ın talipleri artıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan'a şimdi de Serie A ekiplerinden Sassuolo resmi teklif yaptı.
Kaan'a 3 yıllık sözleşme teklif edildiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin teklifini reddeden Kaan Ayhan'ın kararını önümüzdek günlerde vermesi bekleniyor.
Etiketler: Sassuolo Kaan AyhanSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 21:22
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