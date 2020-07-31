Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen Kaan Ayhan'ın talipleri artıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de istediği Kaan Ayhan'a şimdi de Serie A ekiplerinden Sassuolo resmi teklif yaptı.

Kaan'a 3 yıllık sözleşme teklif edildiği öğrenildi. Fenerbahçe'nin teklifini reddeden Kaan Ayhan'ın kararını önümüzdek günlerde vermesi bekleniyor.