İngiltere Federasyon Kupası'nın coşkusu TRT SPOR'da yaşanıyor.

Bir yanda Arteta yönetiminde taraftarına bir kupa armağan etmek isteyen Arsenal, diğer yanda 2018'den sonra tekrar şampiyon olmak isteyen Chelsea...

1 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak mücadele TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

Finale nasıl geldiler?

Topçular, 3. turda Leeds United'ı, 4. turda Bournemouth'u, 5. turda ise Portsmouth'u saf dışı bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Sheffield United'ı, yarı finalde ise Manchester City'yi geçmeyi başaran "Topçular", kupanın sahibi olabilmek için Chelsea'yi de devirmek zorunda..

Maviler ise 3. turda Notthingam Forest'i, 4. turda Hull City'yi, 5. turda ise güçlü rakibi Liverpool'u geçerek çeyrek finale yükseldi. Son 8'de Leicester City'yi, yarı finalde de Manchester United'ı eleyen Chelsea, finalde Arsenal'in rakibi oldu.