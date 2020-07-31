Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Barcelona'nın deplasman formasını tanıttı
İspanya La Liga'nın güçlü ekiplerinden Barcelona gelecek sezon deplasmanda giyeceği formaları tanıttı. Barça'nın formada renk tercihi ise siyah oldu.
İspanya Ligi'nde sezonu ezeli rakibi Real Madrid'in ardında ikinci tamamlayan Barcelona 2020-21 sezonuna odaklandı.
Katalan ekibi önümüzdeki sezon deplasman maçlarında giyeceği formayı görücüye çıkardı.
Siyah ve altın renginin tercih edildiği formanın tanıtımı için yıldız isimler kamera karşısına geçti.
Messi, Griezmann, De Jong, Busquets ve Pique siyah forma ile poz verdi. Yıldız isimler, yeşil sahada olduğu gibi kamera karşısında da başarılıydı.
Barcelona'nın yeni deplasman forması, kulübün internet sitesinde ve kulüp mağazalarında da satışa çıktı.
Etiketler: İspanya La Liga barcelona forma deplasman formasıSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 19:23
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