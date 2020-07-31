İspanya Ligi'nde sezonu ezeli rakibi Real Madrid'in ardında ikinci tamamlayan Barcelona 2020-21 sezonuna odaklandı.

Katalan ekibi önümüzdeki sezon deplasman maçlarında giyeceği formayı görücüye çıkardı.

Siyah ve altın renginin tercih edildiği formanın tanıtımı için yıldız isimler kamera karşısına geçti.

Messi, Griezmann, De Jong, Busquets ve Pique siyah forma ile poz verdi. Yıldız isimler, yeşil sahada olduğu gibi kamera karşısında da başarılıydı.

Barcelona'nın yeni deplasman forması, kulübün internet sitesinde ve kulüp mağazalarında da satışa çıktı.