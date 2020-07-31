Beşiktaş yönetimi, bayramın ilk gününde taraftarlarına iyi haber verdi. Siyah beyazlılar, Avrupa kupalarına katılmak için gerekli 100 milyon liralık ödemeyi gerçekleştirdi.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin 100 milyon liralık ödemenin 50 milyon lirasını cebinden yaptığı, böylece siyah beyazlıların Avrupa Kupaları’na katılması için önünde bir engel kalmadığı öğrenildi.

Diğer yandan kaleci transferi konusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş’ta, Serkan Kırıntılı’nın ismi 1 adım öne çıkmış durumda.

35 yaşındaki tecrübeli eldivenin, İttifak Holding Konyaspor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Siyah beyazlılar, tecrübeli kaleci için yeşil beyazlı kulübe bonservis bedeli ödemek istemiyor.

Serkan’ın, kulübünden bonservisini alması durumunda siyah beyazlı formayı giyeceği ifade edildi.

