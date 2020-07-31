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Napoli Osimhen'i kadrosuna kattı
İtalya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Napoli, Lille'in Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 21 yaşındaki oyuncuyla ve kulübüyle anlaşma sağlandığı duyuruldu.
İtalya basınında yer alan haberlerde, Napoli'nin oyuncu için 60 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.
Fransız ekip Lille'e geçen yıl transfer olan Osimhen, çıktığı 38 maçta 18 kez ağları sarstı. Milli formayı 8 maçta terleten forvet, 4 gol attı.
Etiketler: İtalya Birinci Futbol Ligi Napoli Lille Victor OsimhenSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 17:57
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