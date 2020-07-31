Galatasaray, transfer dönemine maddi olarak güçlü girmeyi planlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun takım harcama limitlerini açıklamasını bekleyen yönetim, oyuncu satışı ile transfer döneminde biraz daha rahat hareket etmek istiyor.

Maicon'u Al Nassr'a 1,5 milyon euroya satan Galatasaray, yollarını ayırmayı planladığı Younes Belhanda'nın transferinden de bonservis bekliyor.

Suudi Arabistan ve Katar ligi takımlarının ilgi gösterdiği Faslı futbolcu için yönetim, 4-5 milyon euroyu kasasına koymayı hedeflediği belirtildi.

Yeni sezonda takımda kalması beklenen Feghouli için teklif gelmesi halinde değerlendirecek olan sarı kırmızılılar, Cezayirli futbolcunun olası satışından da gelir elde etmeyi amaçlıyor.

Diğer yandan kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Volkan Babacan için olumsuz yanıt aldı.

Milli kaleci için şu aşamada Medipol Başakşehir'le anlaşma zemininin olmadığı kaydedildi.

Galatasaray'ın, Volkan Babacan'ın ardından yeni bir yerli kaleci arayışına başladığı gelen haberler arasında.