Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Erol Bulut ile anlaşmaya varan sarı lacivertliler, savunma hattı için de arayışlarına devam ediyor.

Bulut'un isteği üzerine, Aytemiz Alanyasporlu İngiliz stoper Steven Caulker için girişimlere başlandı.

Tottenham, Liverpool, Southampton ve Swansea gibi önemli takımlarda da oynayan Caulker’ın kulübüyle sözleşmesi Haziran 2021’de sona erecek.

Bu sezon Aytemiz Alanyaspor formasıyla 37 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Akdeniz ekibi, Steven Caulker’ı 2018 yılında bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı.