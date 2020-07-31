Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün olağan genel kurul toplantısı, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Genel kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Ağustos Cumartesi günü çoğunluğa bakılmaksızın aynı yer ve saatte toplanacak.