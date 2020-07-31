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Beşiktaş'ta gündem kaleci transferi
Beşiktaş'ta tecrübeli Türk kaleci adayları arasında Konyaspor forması giyen Serkan Kırıntılı bir adım önde yer alıyor.
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Yeni sezon öncesi kaleye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda, Konyaspor ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan 35 yaşındaki kaleci Serkan Kırıntılı listenin ilk sırasında.
Bu sezon Süper Lig'de 26 maçta forma giyen deneyimli eldiven, kalesinde 30 gol gördü.
Serkan Kırıntılı, ayrıca sezon boyunca 1 sarı kart 2 kırmızı kart gördü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın, bu transferin gerçekleşmesi durumunda yine de Ersin Destanoğlu'nu birinci kaleci olarak düşündüğü öğrenildi.
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