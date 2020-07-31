Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kutlamaları kısa sürdü. UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag ile karşılaşacak turuncu lacivertliler, zorlu mücadelenin hazırlıklarını sürdürüyor.

Temsilcimiz, İstanbul'da 1-0 mağlup ettikleri Kopenhag ile 5 Ağustos'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Oyuncularıyla toplantı yapan teknik direktör Okan Buruk, şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attıklarını ancak artık şampiyonluk coşkusundan çıkarak önlerindeki Kopenhag maçına konsantre olmaları gerektiğini söyledi.

Kritik maç öncesinde rakip Danimarka ekibine olumsuz haberler geldi. UEFA, Kopenhag'ın karşılaşmanın seyircili oynanma talebini reddetti.

Sözleşmesi sona eren golcü oyuncu Dame N’Doye da takımdan ayrıldı.

Medipol Başakşehir turu geçmesi halinde çeyrek finalde 10 Ağustos'ta Manchester United - Lask Linz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Manchester United, ilk maçta rakibini deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren tek maç üzerinden yapılacak karşılaşmalara Almanya'nın Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta oynanacak.