Fenerbahçe

"Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu nice güzel bayramlar dileriz. Kurban Bayramımız kutlu olsun!"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

"Aziz milletimizi, barış, dostluk ve yardımlaşma duyguları etrafında kenetleyen, birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesini sağlayan bayramlar, örf ve adetlerimizin sevgi, saygı bağlarıyla sergilendiği, manevi duyguların yoğun olarak yaşandığı, son derece kıymetli günlerdir. Sevdiklerinizle bir arada, sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmeniz dileklerimle birlikte, tüm camiamızın, taraftarlarımızın ve halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum."

Galatasaray

"Dayanışma duygusunun pekiştiği, dini ve milli değerlerimizin en önemli unsurlarından olan, paylaşmanın ön plana çıktığı Kurban Bayramı'nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor, huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

Süper Lig'de yer alan diğer kulüpler de Kurban Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Spor federasyonlarından Kurban Bayramı mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyoruz. Bayramımız mübarek olsun."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

"Bütün İslam alemi ve milletimizin Kurban Bayramı'nı kutlarım. Kardeşçe kucaklaşacağımız nice sağlıklı bayramlar çok yakında, şimdilik sevgimizi uzaktan gösterip gönüllerimizi bir tutmaya devam edeceğiz. Biliyoruz ki sevgi ve saygı mesafe tanımaz."

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, mutlu, huzurlu ve sağlıklı nice bayramlar dileriz."

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar

"Milletçe güzelliklerin birlikte yaşandığı, birlik, beraberlik, sevgi, saygı ve hoşgörünün en güzel örneklerinin sergilendiği, toplumun tüm kesimlerinin birbiriyle kaynaştığı Kurban Bayramı'na bir kez daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramın ülkemize, milletimize, spor camiamıza, tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum."

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın

"Birlik ve beraberliğimizin simgesi olan, toplumumuzu kaynaştıran, hoşgörü ve kardeşliğimizi artıran bayramlar aynı zamanda coşku günleridir. Bu güzel günleri fırsat bilerek yaşamımızda sevginin, saygının, kardeşliğin, hoşgörünün, etik değerlerin toplumu kuşatması adına hep birlikte çaba göstermeliyiz. Ülkemiz üzerinde oynanan tüm oyunlara karşı tek yumruk olarak tüm dünyaya bir olduğumuzu göstermeye devam etmeliyiz. Kurban Bayramı bize Hz. İbrahim'in sadakatini ve Hz. İsmail'in teslimiyetini hatırlatır. Kurban Bayramı Allah'a adanan ve Allah adına kesilen kurbanların ihtiyaç sahipleri ile paylaşıldığı, kardeşlik örneklerinin en güzelinin yaşandığı kutlu bir zaman dilimidir. Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi sebebiyle, geçmiş Kurban Bayramlarına nazaran farklı bir Kurban Bayramı yaşayacağız. Sosyal mesafe ancak, fiilen aramıza mesafe koymakta, gönül birliğimize engel olamamaktadır. Bayramlaşmalarımızı ve kurban kesimlerimizi pandemi kurallarına göre gerçekleştirmeye özen gösterelim. Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramımızın ülkemize birlik, beraberlik, sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, başta güreş ailesi olmak üzere tüm ülkemizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum."

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen

"Spor camiası toplumun önünde görünürlüğü yüksek olan pek çok rol model insanı barındırıyor. Bu nedenle salgınla başa çıkmak için başta mübarek Kurban Bayramı olmak üzere önemli günlerde sporcuların takınacağı pozitif tavır çok önemli olacak. Normalleşme adımları çerçevesinde yarı yüz yüze, yarı uzaktan olmak üzere karma turnuva modelleri geliştirmek için de çalışıyoruz. Zafer Bayramı için sporcularımıza müjdelerimiz olacak."

Diğer spor federasyonları da paylaştıkları mesajlarla Kurban Bayramı'nı kutladı.

Avrupa futbolunda Kurban Bayramı kutlaması

Barcelona

"Türkiye'nin ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı kutlu olsun."

Milli futbolcu Merih Demiral

"Dünyanın dört bir yanındaki Müslüman taraftarlarımıza iyi bayramlar dileriz."

Ayrıca İspanya'dan Real Madrid, İngiltere'den Liverpool, Manchester City, Manchester United, İtalya'dan Milan, Inter, Fransa'dan Paris Saint-Germain, Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un da aralarında bulunduğu birçok kulüp, sosyal medya hesaplarından bayram mesajı paylaştı.

Avrupa'nın önde gelen futbol kulüpleri, sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı'nı kutladı.