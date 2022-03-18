Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Stephen Curry 2 hafta yok
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, sakatlığı nedeniyle iki hafta forma giyemeyecek.
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) internet sitesinden yapılan açıklamada, Boston Celtics'e 110-88 kaybedilen maçta sakatlanan Stephen Curry'nin sol ayak bileğinde burkulma meydana geldiği belirtildi.
Curry'nin durumunun iki hafta sonra yeniden değerlendirileceği ifade edildi.
Bu sezon Golden State Warriors formasıyla 64 maça çıkan Curry, 25,5 sayı, 5,2 ribaunt, 6,3 asist ortalamaları yakaladı.
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