Aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de toplanacak.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, İskoçya maçı aday kadrosuna şu oyuncuları davet etti:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Berke Özer (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Stade Rennais FC)

Defans: Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Furkan Bayır (Aytemiz Alanyaspor), Emir Han Topçu (Çaykur Rizespor), Serdar Saatçı (Beşiktaş), Cenk Özkaçar (OH Leuven), Emre Kaplan (Atakaş Hatayspor), Cemali Sertel (Çaykur Rizespor)

Orta Saha: Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Oğuz Aydın (Aytemiz Alanyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü), Doğucan Haspolat (Kasımpaşa), Muhammed Gümüşkaya (GZT Giresunspor), Mirza Cihan (Gaziantep FK), Hakan Yeşil (1461 Trabzon FK), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Kartal Kayra Yılmaz (Bereket Sigorta Ümraniyespor)

Forvet: Enis Destan (Trabzonspor), Erencan Yardımcı (Aytemiz Alanyaspor), Ali Akman (Nec Nijmegen), Tiago Süer Barbaros Çukur (Watford FC)