UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu, dün oynanan maçlarla sona erdi.

Atalanta forması giyen Merih Demiral, takımının Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup ederek tur atladığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmış ve 90 dakika forma giymişti.

24 yaşındaki milli stoper, sergilediği performansla da maçın adamı seçilmişti.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun Barcelona'dan Pedri, Braga'dan Abel Ruiz ve West Ham United'dan Soucek'i geride bırakarak UEFA Avrupa Ligi'nde de haftanın oyuncusu seçildiği duyuruldu.

Who are you voting for?



Merih Demiral

Pedri

Abel Ruiz

Tomáš Souček @hankookreifen | #UELPOTW | #UEL