Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 17:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Merih Demiral UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu oldu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu, dün oynanan maçlarla sona erdi.
Atalanta forması giyen Merih Demiral, takımının Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup ederek tur atladığı karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkmış ve 90 dakika forma giymişti.
24 yaşındaki milli stoper, sergilediği performansla da maçın adamı seçilmişti.
UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, milli futbolcunun Barcelona'dan Pedri, Braga'dan Abel Ruiz ve West Ham United'dan Soucek'i geride bırakarak UEFA Avrupa Ligi'nde de haftanın oyuncusu seçildiği duyuruldu.
Who are you voting for?— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 17, 2022
Merih Demiral
Pedri
Abel Ruiz
Tomáš Souček @hankookreifen | #UELPOTW | #UEL
Etiketler: İtalya UEFA Avrupa Ligi
Son Haberler
- 17:59
- 17:34
- 17:53
- 17:25
- 17:17
Sıradaki Haber
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kuralar çekildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz