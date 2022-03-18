Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli sporculardan bir altın bir gümüş madalya
Norveç'te düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcular Cevat Karagöl ve Ayşegül Pehlivanlar'dan oluşan karışık takım altın, Aysel Özgan-Murat Oğuz ikilisi ise gümüş madalya kazandı.
Para Atıcılık Havalı Silahlar 10 Metre Avrupa Şampiyonası
- Cevat Karagöl ve Ayşegül Pehlivanlar'dan oluşan karışık takım altın, Aysel Özgan-Murat Oğuz ikilisi ise gümüş madalya aldı
ANKARA (AA) -
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hamar kentinde düzenlenen organizasyonda karışık tabanca takımlarında eleme atışlarının ardından 1. ve 2. olan Türk takımları finalde altın madalya için yarıştı.
WSPS 10m kategorisinde gerçekleştirilen final müsabakası sonucunda Cevat Karagöl-Ayşegül Pehlivanlar ikilisi 16-8 üstünlükle bitirdikleri final karşılaşmasında altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcular Aysel Özgan-Murat Oğuz ikilisi ise gümüş madalya elde etti.
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