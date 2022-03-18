Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rus ve Belaruslu sporcular Elmas Lig'den men edildi
Elmas Lig (Diamond League), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu atletleri müsabakalardan men etti.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Elmas Lig Genel Kurulu'nda, Rus ve Belaruslu sporcuların müsabakalardan men edilmesi tavsiyesini kabul etti.
Mart ayı başında da Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), iki ülke sporcuları için men kararı almıştı.
Elmas Lig'de sezonun ilk ayağı, 13 Mayıs'ta Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak.
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