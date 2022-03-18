Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Elmas Lig Genel Kurulu'nda, Rus ve Belaruslu sporcuların müsabakalardan men edilmesi tavsiyesini kabul etti.

Mart ayı başında da Dünya Atletizm Birliği (World Athletics), iki ülke sporcuları için men kararı almıştı.

Elmas Lig'de sezonun ilk ayağı, 13 Mayıs'ta Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak.