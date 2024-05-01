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Gündem
AA 01.05.2024 16:46

Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emek ve alın teriyle ülkemizi bugünlere taşıyan işçi kardeşlerimizin haklarını gözetmeye, refahlarını artırmaya Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam edeceğiz" dedi.

Bakan Işıkhan'dan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü paylaşımı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 13. Çalışma Meclisi'nin dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kapanış yemeğinde, işçiler adına söz alan Saadet Tom'un konuşmasına yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı

"Her daim emekçinin yanında olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile milletin evinde işçi kardeşlerimizle bir araya geldik" ifadelerini kullanan Işıkhan, paylaşımında şunları kaydetti:

"İşçi kardeşimiz Saadet Tom Hanımefendinin duygu dolu konuşması gönlümüze dokundu. Emek ve alın teriyle ülkemizi bugünlere taşıyan işçi kardeşlerimizin haklarını gözetmeye, refahlarını artırmaya Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam edeceğiz."

 

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Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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