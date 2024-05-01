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Gündem
AA 01.05.2024 15:55

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit askerlerin ailelerine taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit askerlerin ailelerine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş ve Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ile Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda geçirdiği kazada yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Sözleşmeli Er Rıdvan Gürsoy'un ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Şırnak şehitlerine veda
Şırnak şehitlerine veda

Şırnak'ta Gabar Dağı Pire Tepe mevkiinde dün askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu, Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

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