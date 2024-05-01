Şırnak şehitlerine veda

Şırnak'ta Gabar Dağı Pire Tepe mevkisinde dün askeri aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu, Jandarma Astsubay Çavuş Mustafa Şen ve Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş şehit olmuş, 2 asker yaralanmıştı.

Şehitlerin memleketlerinde tören düzenlendi.

Mustafa Şen Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

Mustafa Şen'in cenazesi, Yeniköy Mahallesi'nde baba evinin önüne götürülerek helallik istendi, ardından mahalledeki tören alanına getirildi.

İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı Çakışlar Mezarlığı'nda defnedildi.

Şehidin annesi Ayşe, babası İsmail Şen, iki kız kardeşi ile yakınları gözyaşı döktü.

Törene, Vali Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, bazı milletvekilleri, parti il başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ensar Enes Ertaş Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın Payas ilçesinde toprağa verildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinin önünde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Payas Asri Mezarlığı'na götürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Törene, şehidin babası Tahir ve annesi Şule Ertaş ile Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İlçe Müftüsü Hanifi Özlen, cenaze namazını kıldırdı.

Namaz sonrası Ertaş'ın naaşı, mezarlıktaki şehitlikte toprağa verildi.