1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı

Sivas'ta Ethembey Parkı önünde toplanan sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, arama noktasından geçerek alana alındı.

Grup, daha sonra sloganlar eşliğinde Mevlana Caddesi'ndeki miting alanına yürüdü.

Burada gerçekleştirilen kutlamalarda konuşmaların ardından alanda bulunanlar müzik eşliğinde halay çekti.

Bu arada alanda temizlik yapan bir belediye görevlisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarının görüntü almasına etkinliğe katılan bazı kişiler tepki gösterdi.

Yozgat

HAK-İŞ Yozgat İl Başkanı Ferman Zararsız, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bugün 81 ilde meydanlarda olduklarını aktaran Zararsız, "76 yıldır Siyonist İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri tüm dünyaya haykırmak ve yaşanan zulümler sona ersin diye uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere alanlardayız. Soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa Birliği, ABD ve onun kuklalarını nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz." diye konuştu.

Kırıkkale

Kırıkkale Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen HAK-İŞ üyeleri, pankart açtı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kırıkkale İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Fatih Doğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 48 yıldır emek ve alın terlerinin hakkı, hayat pahalılığı ve yoksullukla mücadele edilmesi, vergide adaletin sağlanması ve sendikal örgütlülüğün artması için meydanlarda olduklarını dile getirdi.

HAK-İŞ'in basın açıklamasının ardından Kırıkkale Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyeleri meydanda bir araya geldi.

Pankart açan ve çeşitli sloganlar atan grup, daha sonra halay çekti.

Platform adına konuşan KESK Kırıkkale Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen İl Temsilcisi Ayşe Avcı, dünyada ve Türkiye'de kapitalist barbarlığın yarattığı yıkımın faturasının her geçen gün büyüdüğünü savundu.

Geniş tanımlı işsiz sayısının 10 milyona dayandığını öne süren Avcı, "Çalışma çağında olan her 4 kişiden biri ve her 3 kadından biri işsiz. Her 3 çalışandan biri kayıt dışı çalıştırılıyor." dedi.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.

Kırşehir

Kırşehir'de sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti mensupları, Lise Caddesi'nde sloganlar eşliğinde Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Grup, polis arama noktalarından geçerek meydana alındı.

Konuşmaların ardından gruptakiler, müzik eşliğinde halay çekerek 1 Mayıs'ı kutladı.

Niğde

Niğde Başkanlığı Belediye önünde toplanan HAK-İŞ üyeleri burada pankart açtı.

Grup adına konuşan HAK-İŞ Konfederasyonu Niğde İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Şube Başkanı Kadir Yenel, HAK-İŞ'in Türkiye ve Dünya sendikal hareketinde emeğin ve emekçinin bugünü ve geleceği için durmadan çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Yenel, HAK-İŞ'in bütün mağdur ve mazlumlara olan borcunu ödemek için kararlılıkla mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Niğde il Başkanı Timur Özkan ve beraberindeki grup da Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda toplandı.

Özkan, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin ve Türk milletinin bütünlüğünün kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolunda yürüyen kamu emekçileri olduklarını vurgulayan Özkan, "Mücadelemiz, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ışıklı yollarından ayrılmadan, tam bağımsız ve demokratik bir Türkiye mücadelesidir." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından kutlamalar halk oyunlarıyla devam etti.

Nevşehir

Nevşehir'de düzenlenen etkinlikte, CHP İl Teşkilatı, Eğitim-Sen ve Eğitim-İş üyeleri, Borsa Kavşağı'nda toplandı.

Ellerindeki pankartlarla slogan atarak Diriliş Meydanı'na kadar yürüyen grup, meydandaki konuşmalar ve etkinliklerin ardından dağıldı.

Gaziantep

Gaziantep'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (HAK-İŞ) bağlı sendikaların üyeleri, Kırkayak Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Hizmet-İş Sendikası Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver, tüm işçilerin bayramını kutladı.

Tanrıöver, alın teriyle çalışan tüm işçilerin sesi olmak için meydanlarda olduklarını ifade etti.

Kentte ayrıca birçok siyasi parti ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla İstasyon Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte konuşmaların ardından katılımcılar halay çekti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Rabia Meydanı'nda bir araya gelen işçiler, çeşitli sloganlar attı.

Toplanan grup adına basın açıklaması yapan Hizmet-İş Sendikası Şanlıurfa Şube Başkanı Seydi Eyyüpoğlu, birlik, dayanışma ve mücadelelerini haykırmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Eyyüpoğlu, 48 yıldır, emeğin ve alın terinin hakkı, hayat pahalılığı ve yoksullukla mücadele edilmesi, vergide adaletin sağlanması için meydanlarda olduklarını aktardı.

Malatya

Malatya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında, çeşitli sendikaların üyeleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile işçilerin katılımıyla Emeksiz Caddesi'nden Yüzüncü Yıl Kavşağı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı.

Yüzüncü Yıl Kavşağı'ndaki etkinlikte konuşmaların ardından katılımcılar müzik eşliğinde halay çekti.

HAK-İŞ üyeleri ise Kernek Meydanı'nda bir araya geldi. Burada konuşan HAK-İŞ Malatya İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Mustafa Sengir, gece gündüz demeden çalışan emekçilerin gününü kutladı.

Sengir, "Mazlum coğrafyalarda yaşanan insanlık dışı zulümlerin son bulması için uluslararası işçi hareketini duyarlılık göstermeye ve birlikte mücadeleye davet ediyoruz. Siyonist İsrail devleti tarafından esir alınan bütün Filistinli işçilerin serbest bırakılmasını talep ediyoruz." dedi.

Adıyaman

Adıyaman'da HAK-İŞ'e bağlı sendikaların üyeleri, Demokrasi Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Hizmet-İş Sendikası Adıyaman İl Başkanı Hasan Kılınç, işçilerin bayramını kutladı.

İsrail'in zulmüne maruz kalan Filistinli işçilerin de gününü kutlayan Kılınç, "Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kuruluncaya kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Bugün buradayız, bugün 81 ildeyiz. Birlik, dayanışma ve mücadelemizi haykırmak için 81 ilde sizlerleyiz." ifadelerini kullandı.

Edirne

Edirne'de kutlamalar kapsamında Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen konfederasyon ve sendika üyeleri, Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Trakya Bölge Temsilcisi Caner Makasçı, burada yaptığı konuşmada, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Dünyanın büyük bir bölümünde emekçilerin, 1 Mayıs'ı daha da ağırlaşan sorunlarla mücadele ederek karşıladığını belirten Makasçı, "Bugün dünyanın dört bir yanındaki kardeşlerimizle beraber demokrasiye, adalete, özgürlüğe, barışa ve kardeşliğe dair umutlarımızı ve taleplerimizi haykıracağız. Türkiye'nin dört bir yanında meydanlarda buluşarak ekmeğimizin her gün küçülmesine, adalet terazisinin bozulmasına en temel hak ve özgürlüklerimizin gasbedilmesine hep bir ağızdan 'dur' diyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından işçiler müzik eşliğinde halay çekti.

Öte yandan HAK-İŞ Edirne İl Başkanlığı üyeleri de Atatürk Anıtı'nda bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve "1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'müz Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıyan grup adına açıklama yapan İl Başkanı Emre Promet, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kutlu olmasını diledi.

HAK-İŞ olarak, Türkiye'nin geleceği, istikrarı, huzur ve güveni için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Promet, şunları kaydetti:

"1 Mayıs Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, vergide adaletin sağlanması, enflasyon, hayat pahalılığı ve yoksulluk ile mücadele edilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, kayıt dışı istihdamın ve sosyal güvencesizliğin önlenmesi, işsizlik, yoksulluk ve iş bulamama endişesinin olmadığı bir yaşamın sağlanması, emeklilerimizin asgari geçim şartlarının sağlanması, kadın, genç ve engellilerin çalışma ve toplumsal hayata katılımlarının desteklenmesi başta olmak üzere taleplerimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz."

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, sendika ve sivil toplum kuruluşlarınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Lüleburgaz eski hükümet konağı önünde toplanan grup, Kongre Meydanı'na yürüdü.

Eğitim-Sen Lüleburgaz Temsilcisi Selda İtak, konuşmasında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Etkinliğe katılanlara teşekkür eden İtak, emekçilerin haklarını aramak için meydanlarda toplandıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından, bir süre slogan atan grup, daha sonra müzik eşliğinde eğlendi.

Tekirdağ'da da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Erzurum

Erzurum'da Havuzbaşı Kent Meydanı'nda bir araya gelen HAK-İŞ Erzurum İl Başkanlığı üyeleri, açtıkları pankartlarla İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayarak, işçilerin bayramını kutladı.

HAK-İŞ İl Başkanı Erdoğan Çelik, burada yaptığı konuşmada, 48 yıldır emeğin ve alın terinin hakkı için meydanlarda olduklarını ifade etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da değinen Çelik, şöyle konuştu:

"76 yıldır siyonist İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri tüm dünyaya haykırmak ve yaşanan zulümler sona ersin diye uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere alanlardayız. HAK-İŞ olarak, siyonist İsrail’in ve katil Netanyahu'nun uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa Birliği, ABD ve onun kuklalarını nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz."

Çelik, işçiler için taleplerini de anlattı.

Yakutiye Kent Meydanı'nda ise 13 sendika başkanı ve üyeleri davul zurna eşliğinde halay çekti.

TÜRK-İŞ Erzurum İl Temsilcisi Yusuf Gökcan, burada yaptığı konuşmada, işçilerin bayramını kutlayarak, günün şartlarına uygun seviyede eşit ve adil ücret uygulanması, vergide adaletin sağlanması gerektiğini söyledi.

Tunceli

Tunceli’de de bazı sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri, Kışla Meydanı’nda kutlama programı düzenledi.

Sanat Sokağı’nda toplanan gruplar, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle Kışla Meydanı'na yürüdü.

Konuşmaların ardından katılımcılar, davul ve zurna eşliğinde halay çekti.

Ardahan

Ardahan'da bazı sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri Milli Egemenlik Parkı'nda kutlama programı yaptı.

HAK-İŞ Ardahan İl Başkanı Serhat Yıldız, burada yaptığı konuşmada, 1 Mayıs'ı kutlamak için toplandıklarını belirterek, katılım sağlayanlara teşekkür etti.

HAK-İŞ'in ardından aynı bölgede diğer sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri de kutlama programı düzenledi.

Ağrı

Ağrı'da HAK-İŞ İl Başkanlığınca Millet Bahçesi'nde program düzenlendi.

HAK-İŞ İl Başkanı Hakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, birlik, dayanışma ve mücadelelerini haykırmak için 81 ilde halkla bir arada olduklarını söyledi.

İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı katliamları, işgalleri, zulümleri, tüm dünyaya haykırmak ve yaşanan zulümlerin sona ermesi için uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere alanlarda olduklarını anlatan Yıldırım, "HAK-İŞ olarak, siyonist İsrail'in ve katil Netanyahu'nun uluslararası hukuk önünde en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Soykırıma karşı sessiz kalan Avrupa Birliği, ABD ve onun kuklalarını nefretle kınıyoruz, lanetliyoruz." dedi.

Kars

Kars'ta ise Atatürk Caddesi'nde Kars Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde toplanan vatandaşlar, ellerinde döviz ve pankartlarla Valiliğin belirlediği Kars Tren Garı Meydanı'na yürüdü.

Grup, polislerce yapılan aramaların ardından meydana alındı.

Eğitim-Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Bazı katılımcıların Filistin bayraklarıyla katıldığı etkinlik, halay çekilmesiyle sona erdi.

Erzincan

Erzincan'da da sendika, dernek ve bazı siyasi parti temsilcileri Eski Otogar Alanı'nda bir araya geldi.

Ellerinde çeşitli dövizler ile Türk bayrakları taşıyan gruptakiler, emniyetin güvenlik önlemleri eşliğinde Fevzi Paşa Caddesi'nden, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Gruptakiler, polis kontrol noktalarındaki üst aramasının ardından alana alındı.

Kalabalık, İliç'teki maden ocağı sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 9 işçi ile İsrail'in saldırıları sonucu Filistin’de hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Eğitim-Sen Erzincan Şube Başkanı Hüseyin Taner, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "Dünyanın ve yurdun neresinde olursa olsun yüreği aydınlık bir gelecek için çarpanlara buradan, emeğin kürsüsünden selam gönderiyoruz." dedi.

Kutlamaya CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'de katıldı.

Etkinlik, konuşmaların ardından verilen konserle ve kalabalığın halay çekmesiyle sona erdi.

Bursa

TÜRK-İŞ tarafından bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması Bursa'da yapıldı.

Konfederasyona bağlı sendikaların üyeleri, Nilüfer ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda toplanarak kortej oluşturdu.

Bulvarda yaklaşık 500 metre boyunca yapılan yürüyüşün ardından etkinliğin düzenleneceği "Hastane Alanı"na gelen işçiler, slogan atıp halay çekti.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, alandaki açık hava toplantısında yaptığı konuşmada, her zaman emekten ve işçiden yana olduklarını söyledi.

İşçilerin çalışma hayatının merkezinde yer aldığını belirten Atalay, çalışanlardan alınan vergilerde düzenleme yapılmasını istedi.

Bu konuda mücadelelerinin süreceğini aktaran Atalay, "Ekim ayında kanun Meclis'e gelene kadar her sokakta her alanda olacağız. Hep beraber bu mücadeleyi vermezsek temsil ettiğimiz insanlar ekonomik yönden, vergi üzerinden bedel ödemeye devam eder." dedi.

Atalay, yaklaşık 670 bin çalışanın taşerondan kadroya geçtiğini ifade etti.

Şu anda 100 bine yakın taşeron işçisinin kadro beklediğini dile getiren Atalay, bu konunun da çözüme kavuşturulması gerektiğini anlattı.

TÜRK-İŞ olarak gelecek yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü İstanbul'da kutlayacaklarını duyuran Atalay, şöyle konuştu:

"Bu ülkede nefes alıyoruz, bu topraklarda beraber geziyoruz. Bu ülkede yaşayanların, bu ülkede nefes alanların bayrakla problemi olmayacak, Atatürk'le problemi olmayacak, İstiklal Marşı'yla ilgili problemi olmayacak, devlet başkanıyla ilgili problemi olmayacak, emekliyle ilgili problemi olmayacak, kadınla ilgili problemi olmayacak, engelliyle ilgili problemi olmayacak. Bu ülkede yaşıyorsa bu saydıklarıma uymak mecburiyetindeler. Onun için vatan varsa, ülke varsa sendika var, parti var, dernek var, oda var ama vatan yoksa görüyorsunuz Suriyelilerin durumunu. Onun için TÜRK-İŞ, Türkiye'den yana olma yolculuğunu devam ettirecek, işçiden yana olma yolculuğunu devam ettirecek."

Atalay, işçi kökenli milletvekili sayısının artması için çaba göstereceklerini sözlerine ekledi.

Etkinlikte katılımcılar, çalınan müzik eşliğinde oynadı.

Kutlamaya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, siyasi partilerin temsilcileri, TÜRK-İŞ'e bağlı 35 sendikanın genel başkanları ile çok sayıda işçi katıldı.

Ankara

Ankara'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sendika ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla kutlandı.

Yağmurlu havaya rağmen, DİSK ve KESK'e bağlı sendikalar, sivil toplum örgütleri ve bazı siyasi parti üyeleri, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplandı.

Kadın işçilerden oluşan bandonun öncülük ettiği kortej, "İş, ekmek, özgürlük", "Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankart ve dövizlerle yürüyerek Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı'na ulaştı.

Polis noktalarında üstleri arandıktan sonra kutlama alanına giren gruplar, taşıdıkları pankart ve flamalarla renkli görüntüler oluşturdu.

Programda konuşan DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya, çalışanların ücretleri üzerinden alınan gelir vergisi oranlarının yüksek olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çalışanlar açlık sınırının bile altında asgari ücrete mahkum ediliyor. Emeklilere yaşamayın dercesine bir ücret reva görülüyor. Vergi yükü işçinin, emekçinin, emeklinin sırtında. Sermayenin ise vergileri sıfırlanıyor. Kıdem tazminatına göz dikmelerine riayet etmemiz bekleniyor. Enflasyon uçsuz bucaksız bir hal aldı. Açlık ve yoksulluk içinde yaşamaya mahkum edilmeye çalışılıyoruz. Mutfakta tencere kaynamaz oldu, barınacak ev bulamaz olduk."

Yağmurun şiddetini artırması üzerine bazı katılımcıların program sona ermeden alandan ayrıldığı gözlendi.

Program, müzik grubunun seslendirdiği şarkıların ardından sona erdi.

İstanbul

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve sendika üyeleri, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na Filistin bayraklı çelenk bıraktı.

Gümüşsuyu Caddesi'nde toplanan sendika üyelerinin yer aldığı kortej, çeşitli sloganlar atarak Taksim Meydanı'na geldi. Grup önce 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı, Fatiha okudu.

Mahmut Arslan ve beraberindekiler ardından Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın önüne geldi. Burada açıklama yapan Arslan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün kendileri için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Bugün bütün meydanları Taksim Meydanı, bütün alanları 1 Mayıs alanı gördüklerini belirten Arslan, "Uzun zamandır Türkiye'nin her bölgesinde birlik, mücadele ve dayanışma gününü bir şölen havasında gerçekleştirmekteyiz. Bu yıl da sendikal hareketin merkezi olan Kocaeli'de HAK-İŞ mensuplarıyla bir araya geleceğiz. Aynı zamanda 81 ilde HAK-İŞ il başkanlıkları 1 Mayıs bildirimizi meydanlarda okuyarak, kardeşlerimizle dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade edeceğiz." diye konuştu.

Arslan, meydan tartışmalarının, polislerin, TOMA'ların, biber gazlarının ve barikatların olmadığı 1 Mayıs'ları özlediklerini ve hep hayal ettiklerini vurgulayarak, "Bunu gerçekleştirmek için büyük bir mücadele yaptık. Bugün de bu meydanda bize izin verilmiş olsaydı burada mitingimizi yapabilirdik. Ama izin verilmemişse, izin verilen meydanlarda hakkımızı ve taleplerimizi yüksek sesle konuşmak ve bütün dünyaya buradan birlik mesajı vermek bizim sorumluluğumuzdadır. HAK-İŞ olarak bugün Türkiye'nin bütün meydanlarında, dünyanın bütün meydanlarında özgürlük, adalet, barış isteyen, emek hareketinin sorunlarını bir bir ortaya koyup, çözümler talep eden bütün emekçilerle dayanışmamızı buradan bir kez daha ifade ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü eğer imkan varsa bu meydan dahil Türkiye'nin bütün meydanlarında kutlanmasını biz destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"1 Mayıs'ın üzerine bu tür gölgelerin düşmesini istemiyoruz"

Taksim Meydanı'nda 2009, 2010 ve 2011'de bütün emek örgütleriyle 1 Mayıs etkinliklerinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Arslan, şöyle devam etti:

"Bu meydanla ilgili tartışmaları biz o tarihte sona erdirdik. Bundan sonra Taksim'de verilecek izinle burada yapabiliriz, eğer burada izin yoksa Türkiye'nin bütün meydanları bizim meydanlarımızdır, bütün alanlar bizim alanlarımızdır. Meydan tartışmalarıyla bir kısım güvenlik gerekçeleriyle kaos ve gerilim oluşturmak, kaos ve gerilimin etrafında dönmek emek hareketine büyük haksızlıktır. Kocaeli'de, Bursa'da, İzmir'de, Samsun'da, değişik illerde 100 binlerin meydanlarda haklarını talep ettiği bir günde meydan tartışmalarının, 'geldik, geleceğiz' demenin, polisin, copların, TOMA'ların, barikatların olduğu bir günü asla istemiyoruz. İstanbul'un normalleşmesini, bu meydanın da normalleşmesini istiyoruz. Bütün emek hareketinin temsilcilerine, birleşenlerine buradan çağrı yapıyoruz; ne olursunuz, emeğin bunca sorunları var, emek hareketinin, emekçilerin bunca sorunları var, bu sorunların çözümü için meydanlarda hiç değilse 1 Mayıs'ta birlik mücadele ve dayanışmayı gerçekleştirelim, taleplerimizi yüksek sesle ifade edelim, eleştirilerimizi yüksek sesle yapalım ama bunu bir şölen havasında yapalım. 1 Mayıs'ın üzerine bu tür gölgelerin düşmesini istemiyoruz."

Açıklamanın ardından HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk tarafından 1 Mayıs bildirisi okundu.

Grup, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na Filistin bayraklı çelenk bıraktı.

Taksim Meydanı'na gelen Sivil Memurlar Sendikasına (SİME-SEN) üye bir grup, anıtın önünde saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı'nı okudu.

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından açıklama yapan SİME-SEN Genel Başkanı Kenan Haluk Baytemir, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde tüm çalışanların insan onuruna yaraşır, yaşama koşulları ve sendikal hakları için meydanlarda olduklarını söyledi.

Baytemir, 1 Mayıs'ın mücadele, dayanışma ve birlikte hareket etme kararlığının gösterildiği gün olduğunu belirterek, 1 Mayıs'ı bayram havasında, hak ve kazanımların konuşulacağı, tarafların tamamının hoşgörüyle dinleneceği ve sorunların çözümü için çaba gösterilen bir gün olarak kutlanmasını istediklerini kaydetti.

Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEM) üyeleri de Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu. Grup adına açıklama yapan SAHİM-SEM Genel Başkanı Özlem Akarken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik etti.

MESAM üyeleri de çelenk sundu

Taksim Meydanı'na gelen Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Yönetim Kurul Başkanı Recep Ergül de 1 Mayıs'ı kutlamak için MESAM olarak ilk kez Taksim'de bulunduklarını kaydederek, "Bugün kültür ve sanat dünyamız ne yazık ki çok iyi durumda değil. Özellikle pandemi döneminde görüldü ki müzisyenler günübirlik yaşayan, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler ve Türkiye gibi ekonomisi kırılgan ülkelerde toplumsal olayda ilk etkilenen camia olabiliyorlar. Onların ekonomik ve sosyal haklarının iyileştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup, 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybedenler ile Gazzeli çocuklar için 1 dakika saygı duruşunda bulundu, ardından anıta çelenk sundu.

Hekim Birliği Sendikası üyeleri ise doktor önlükleriyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı. Grubun açıklamasında, hekimliğin bilimsel ve insani koşullarda çalışabilmesi için mücadele edileceği vurgusu yapıldı.

Sendikaların çelenk sunma törenlerinin ardından polis ekipleri anıtın çevresini tekrar demir bariyerlerle kapattı.

Taksim Meydanı ve anıtın bulunduğu bölgeye girişe izin verilmiyor.