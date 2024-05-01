Hafif Sağanak Yağışlı 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.05.2024 14:16

İyi Parti'de devir teslim töreni

İyi Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu, görevi Meral Akşener'den devraldı.

İyi Parti'de devir teslim töreni
[Fotograf: AA]

Parti genel merkezinde bulunan Meral Akşener, Dervişoğlu'nu gelişinde kapıda karşıladı.

Akşener ve Dervişoğlu daha sonra partililerin alkışları arasında devir teslim için makam katına çıktı.

Dervişoğlu, burada yapılan törenle görevi Meral Akşener'den devralarak genel başkanlık görevine başladı. Akşener, Dervişoğlu'na çiçek takdim ederek "hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

Kurumsallığı oluşan bir siyasi parti olduklarını belirten Akşener, "Ben Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na bir sandalye devretmiyorum, bir birikimi de devrediyorum. Bu hepimizin ortak birikimi." dedi.

Devir teslimin ardından Müsavat Dervişoğlu, Meral Akşener'i partililerin alkışları arasında aracına kadar uğurladı. Akşener, kapıda partililerle vedalaştı.

ETİKETLER
İyi Parti
Sıradaki Haber
AK Parti kampa girmeye hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:24
Gönüllü gençler camilerin zarar gören süslemelerini onarıyor
15:11
"Şike operasyonu"nda teknik direktör ile kaleci gözaltında
15:13
Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü
15:08
Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
15:29
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklama yapıyor
15:13
BM Raportörü, ABD'deki Filistin'e destek gösterilerine polisin sert müdahalesini eleştirdi
"Asrın felaketi"nin merkez üssünde inşaat işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor
"Asrın felaketi"nin merkez üssünde inşaat işçileri 1 Mayıs'ı çalışarak geçiriyor
FOTO FOKUS
Işık ihlali yapan araç yayaya çarptı, takla atarak alev aldı
Işık ihlali yapan araç yayaya çarptı, takla atarak alev aldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ