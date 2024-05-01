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TRT Haber 01.05.2024 14:06

AK Parti kampa girmeye hazırlanıyor

AK Parti, yerel seçim sonuçlarını masaya yatırmak için kampa girmeye hazırlanıyor. Kamp programları iki ayaklı olacak. Önce mayıs sonunda milletvekilleriyle, haziran sonundaysa belediye başkanlarıyla çalışma kamplarının düzenlenmesi planlanıyor.

AK Parti kampa girmeye hazırlanıyor

Yerel seçim sonuçlarına mercek tutulacak, toplumum talep ve beklentilerine uygun politikalar belirlenecek.

AK Parti, kapsamlı istişare ve değerlendirme amacıyla kampa girecek.

AK Parti’de, farklı tarihlerde iki kamp programı düzenlenecek.

İlk programa bakanlar, milletvekilleri ve partinin üst yönetimi katılacak. Mayıs sonu ya da haziran başında yapılması planlanan çalışma kampının adresi, Kızılcahamam olacak.

Seçim sonuçları masaya yatırılacak

AK Parti’nin 2’nci istişare ve değerlendirme kampında yerel yönetimler masaya yatırılacak. Belediye başkanlarının katılacağı kampın haziran sonunda veya temmuzun ilk haftasında yapılması planlanıyor. Toplantılara, AK Parti Genel Merkezi’nin karşısına inşa edilen kongre merkezinin ev sahipliği yapabileceği belirtiliyor. 

AK Parti’de gerçekleştirilecek iki ayrı kamp programında, yerel seçim sonuçları kapsamlı olarak ele alınacak. Seçim sonuçlarına yönelik analizler çerçevesinde yeni yol haritası çizilecek.

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