Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 22:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Karadeniz derbisi Çaykur Rizespor'un
[Fotoğraf: AA]
Lider Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu. Rizespor'un 3 golünü de Pohjanpalo penaltıdan kaydetti.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Trabzonspor, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Hava koşulları sebebiyle 15 dakika gecikmeli başlayan karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-2 kazandı.
Trabzonspor'un golleri 48. dakikada Abdülkadir Ömür ve 70. dakikada Djaniny'den geldi. Çaykur Rizespor'un 3 golünü de Pohjanpalo penaltıdan kaydetti.
Ligde 13 maç sonra mağlup olan Trabzonspor 70 puanda kaldı. 7 maçlık galibiyet hasreti sona eren Çaykur Rizespor 26 puana yükseldi.
Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı, yeşil-mavililer 2-1 kaybetmişti.
Etiketler: Çaykur Rizespor Süper Lig Trabzonspor
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