Haber Giriş: 18 Mart 2022 Cuma 22:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Karagümrük, Emre Mor'un şovuyla kazandı
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geldi. İstanbul temsilcisi Emre Mor'un "hat-trick" yaptığı müsabakayı 3-0 kazandı.
VavaCars Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşılaştı.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan taraf 3-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu.
İstanbul temsilcisine galibiyeti getiren golleri karşılaşmanın 10, 36. ve 75. dakikalarında Emre Mor kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 43'e yükselten Volkan Demirel'in öğrencileri, 30. haftayı 9. sırada tamamladı.
Ligde son 4 maçtan eli boş ayrılan Kayserispor ise maç fazlası, 38 puan ve averajla 11. sırada yer aldı.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazanmıştı.
Etiketler: Fatih Karagümrük Kayserispor Süper Lig
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